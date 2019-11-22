В Ноябрьске у жителей микрорайона Вынгапуровский появилась чистая питьевая вода

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-22T15:33:32+03:00

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В микорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска завершен первый этап строительства сооружения очистки подземных вод. Жителям поставляется чистая питьевая вода. При этом важно, что тариф за водоснабжение для населения остался прежним – 36,99 рублей за кубометр. Напомним, ранее жители Вынгапуровского получали техническую воду.

Второй этап строительства планируется завершить в конце 2021 года. К этому сроку предполагается закончить благоустройство территории и строительство вспомогательных зданий.

Водоочистные сооружения в Вынгапуровском – один из объектов, который строится в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Главная задача региональной части – повысить качество питьевой воды, модернизировав системы водоснабжения и очистки воды. По итогам всех мероприятий, доля ямальцев, обеспеченных качественной питьевой водой, должна достигнуть 89,7%.

Кроме нацпроекта, на Ямале планируется реализовать дополнительно 12 инвестпрограмм по водоснабжению и водоподготовке.

- Уже в этом году специалисты приступили к модернизации станции водоподъёма в посёлке Харп, строительству сооружений по обработке промывной воды в поселке Пангоды, разведке и бурению 2-х артезианских скважин в Губкинском, строительству водозаборного сооружения в селе Белоярск, реконструкции скважин водозабора в Ноябрьске, - рассказал директор профильного департамента Дмитрий Афанасьев,

В 2020 году выделенные средства будут направлены на приобретение блочных водоочистных сооружений для деревни Лаборовая, села Толька, а также устройство насосных станций в сёлах Газ-Сале и Находка.

ИСТОЧНИК KP.RU