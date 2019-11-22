СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-22T15:13:44+03:00

Ямальца, задержанного во Франции, посадили на 19 лет за вымогательство и убийство Фото: Ольга Крыльцова

Он скрывался от правосудия с 2010 года

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Ямальский суд вынес приговор участнику преступной группы за вымогательство и убийство. Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», в октябре 2010 года пятеро мужчин угрожая насилием требовали 750 тыс. рублей у жителя города Нового Уренгоя, зная о том, что цифра кратно превышает сумму вреда, причиненного им в результате ДТП.

Получив отказ, злоумышленники встретили «должника» и его знакомого во дворе, избили их и порезали ножами. В результате приятель скончался в городской больнице.

Трое из нападавших были задержаны правоохранительными органами сразу после преступления. Суд приговорил их к различным срокам от 14 до 18 лет лишения свободы. Двоим удалось скрыться, уголовное дело было приостановлено в связи с их розыском.

В октябре 2018 года одного из сбежавших от правосудия нашли во Франции. В 2019 году его выдали России для привлечения к уголовной ответственности.

Его признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Не согласившись с приговором суда, осужденный и его защитник, ссылаясь на недоказанность вины, обжаловали судебное решение в апелляционном порядке.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU