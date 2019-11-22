Уренгойские артисты стали победителями международных фестивалей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-22T14:46:11+03:00

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Детская школа искусств Уренгоя принимает поздравления. Фольклорный ансамбль «Разнотравье» и детский образцовый хореографический коллектив «Беби Денс» стали победителями международных фестивалей.

За высокое исполнительское мастерство, своеобразие и самобытность, ведение систематической концертно-просветительской деятельности фольклорному ансамблю «Разнотравье» присвоено звание «Академического» коллектива, а ансамбль «Baby dance» подтвердил свое звание «Образцовый».

Последнюю победу коллективу «Разнотравье» под руководством Натальи Матюшкиной принесло участие в VIII международном фестивале-конкурсе «Золотые кружева», который прошел в Москве в конце октября. Уренгоцы стали лауреатами первой степени в номинации: «Вокальное искусство. Народное пение. Ансамбли».

Детский хореографический ансамбль «Беби Денс» под руководством Ольги Жирковой 2-3 ноября блистательно выступил на первом международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «ART – континент» в Тюмени.

Виктория Кужелева с сольным номером «От чего на голове не растут цветочки» заняла 1 место, дуэт Виктории с Лилией Калашниковой жюри отметило дипломом лауреата 3 степени. Преподаватель хореографии Ольга Жиркова и сама успешно выступила на этом же фестивале, став победителем с сольной композицией. сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU