Ямальских предпринимателей научат выходить на внешние рынки

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-22T14:28:40+03:00

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В Салехарде открылись двухдневные курсы «Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий».

Замдиректора департамента внешних связей ЯНАО Евгения Барышникова, отметила, что по завершению этого курса каждый из участников сможет оценить соответствие своего продукта в условиях внешнего рынка, определить риски и возможные пути их минимизации.

Кроме того, предприниматели смогут ознакомиться с инструментами господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства и экспортно-ориентированных предприятий.

Участниками обучающей программы стали представители завода «Арктическая вода», мясоперерабатывающего комплекса «Паюта», рыболовецкой артели «Орион», Салехардского комбината, компании «Ягда» и других организаций округа.

Образовательная программа школы включает 11 семинаров, каждый из которых нацелен на определённый жизненный цикл экспортного проекта. На данном курсе участники разберутся в целесообразности выхода малых и средних предприятий на внешние рынки.

Тренером курса выступит представитель Школы экспорта в Тюменской области Анастасия Дорохова, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU