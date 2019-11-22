2019-11-22T14:06:12+03:00
Общество

В детсадах Лабытнанги открываются группы выходного дня

Новую услугу будут предоставлять четыре дошкольные организации
Анна Полякова
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В детсадах Лабытнанги открываются группы выходного дня Фото: правительство ЯНАОВ детсадах Лабытнанги открываются группы выходного дня Фото: правительство ЯНАО
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В Лабытнанги для воспитанников детских садов открываются группы выходного дня. Как сообщает управление образования города Лабытнанги, с ноября 2019 года четыре дошкольных образовательных организации предоставляют новую платную услугу.

Такие группы призваны помочь тем родителям, кому попросту не с кем оставить ребенка, поскольку график работы не совпадает с общепринятым «с понедельника – по пятницу».

Как сообщили в администрации города, в детском саду «Улыбка» лабытнангских дошколят ждут по субботам на полный день, то есть с 07.00 до 19.00.

Детские сады «Волшебница», «Ромашка» и «Ягодка» будут заниматься с ребятишками по субботам три часа с 9.00 до 12.00. Питание в это время не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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