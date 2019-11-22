Ассоциация «Ямал – потомкам!» отмечает 30 летний юбилей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-22T13:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде проходит 30-й юбилейный Съезд Регионального общественного движения Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!». Председатель Закосбрания ЯНАО Сергей Ямкин поздравил участников общественной организации и вручил награды регионального парламента за активную общественную деятельность.

- Благодаря вам, друзья, Ямал – один из немногих субъектов с прочной законодательной базой в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, – заявил спикер.

Он также отметил, что за эти годы организация делом доказала востребованность и работоспособность, и этому большое количество примеров. Один из последних – работа над Народной программой.

Заместитель Председателя окружного парламента Дмитрия Жаромских подчеркнул преемственность поколений.

- Молодежь проводит международные форумы и слёты, изучает иностранные языки, получает качественное образование, развивает промышленность и аграрный комплекс, формируя основы благополучия. Сегодня «Ямал – потомкам!» – одна из самых уважаемых региональных организаций. И, несмотря на серьезный возраст, как и прежде остается молодой и энергичной, – рассказал парламентарий.

Отметим, в ходе Съезда будут рассматриваться вопросы развития коренных народов Севера в социальной сфере, сохранения традиционной хозяйственной деятельности, кроме этого, прозвучат доклады по основным вопросам работы Ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU