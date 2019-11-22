В Новый Уренгой поступили первые газомотроные автобусы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-22T13:25:15+03:00

Это топливо дешевле бензина и более экологически чистое

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Девять новых автобусов на газомоторном топливе поступили в Новый Уренгой. Ещё два приедут на днях, сообщили в администрации города.

- Это топливо дешевле бензина, оно более экологически чистое. Сэкономленные за счет перехода на газомоторное топливо средства можно будет направить на решение других социальных вопросов, – подчеркнул градоначальник Иван Костогриз.

Проект по переводу общественного пассажирского транспорта на природный газ реализуется на Ямале с 2018 года, пилотным стал Надымский район. Здесь по окружной субсидии приобретено 15 газомоторных автобусов.

В этом году 24 автобуса приобрели для Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Одновременно для обслуживания экологичного транспорта в Надыме и Салехарде построены специальные ангары. На очереди строительство такого гаража в Новом Уренгое. На Ямале разрабатывается «Дорожная карта» по развитию рынка газомоторного топлива, которая предусматривает размещение газозаправок до 2026 года.

Как сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин, есть инвесторы, которые хотят строить в округе такие объекты.

На Ямале эксплуатируется 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и поселке Ягельный Надымского района. В перспективе такие станции должны появится в Ноябрьске и поселке Пангоды, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU