Жительница Муравленко отдала свои деньги телефонному аферисту

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-22T14:29:10+03:00

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Жительница Муравленко назвала всю секретную информацию о своей банковской карте звонившему незнакомцу. В результате доверчивая женщина лишилась крупной суммы денег.

В полиции она рассказала, что 19 ноября ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил о том, что с лицевого счета женщины пытаются снять деньги.

В ходе разговора мошенник сумел ввести северянку в заблуждение и вынудил назвать реквизиты банковской карты и одноразовые пароли, поступающие на телефон. После этого с ее карты ушло 14 500 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Сотрудники полиции советуют проверять безопасность денежных средств собственным звонком по номеру телефона, указанному на банковской карте, придя в банк лично, проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка.

- Если на мобильный телефон поступает звонок или приходит смс-сообщение о блокировке или списании суммы с карты, не перезванивайте по указанному номеру телефона и не следуйте указаниям мошенников, - настоятельно просят сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU