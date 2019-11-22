Главе Ямала поступило 400 вопросов от жителей региона

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-22T12:37:03+03:00

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Губернатора ЯНАО Дмитрию Артюхову активно поступают от жителей Ямала вопросы для итоговой прямой линии, которая состоится 1 декабря.

За 4 дня главе региона прислали уже около 400 вопросов. Активней всего проявляют себя жители Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда. Больше всего ямальцы задают вопросы в соцсетях Дмитрия Артюхова. Так, в ВК, ОК и Инстаграм поступило 286 вопросов (218 – в комментариях, 68 – в личные сообщения). Одновременно вопросы для прямой линии обрабатывают в колл-центре на окружном телеканале: на телефон и в социальные сети пришло 94 вопроса.

Вот топ тем, которые наиболее волнуют северян: земельные участки многодетным семьям и компенсация за них, переселение из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья молодым семьям в рамках реализации федеральной и региональной программ, льготные авиабилеты, оплата ЖКХ и высокие тарифы.

Например, пользователь с ником @breewer112 спрашивает, будет ли субсидироваться направление Новый Уренгой-Тюмень. На прошлой прямой линии Дмитрия Артюхова спрашивали о дорогих билетах Салехард-Тюмень и прямых рейсах на юг России. После этого был принят ряд положительных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU