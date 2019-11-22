2019-11-22T12:37:03+03:00
Общество

Главе Ямала поступило 400 вопросов от жителей региона

Губернатор готовится в итоговому прямому эфиру
Анна Полякова
Поделиться:
Главе Ямала поступило 400 вопросов от жителей региона Фото: личная страница Дмитрий Артюхова vk.comГлаве Ямала поступило 400 вопросов от жителей региона Фото: личная страница Дмитрий Артюхова vk.com
Изменить размер текста:

Губернатора ЯНАО Дмитрию Артюхову активно поступают от жителей Ямала вопросы для итоговой прямой линии, которая состоится 1 декабря.

За 4 дня главе региона прислали уже около 400 вопросов. Активней всего проявляют себя жители Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда. Больше всего ямальцы задают вопросы в соцсетях Дмитрия Артюхова. Так, в ВК, ОК и Инстаграм поступило 286 вопросов (218 – в комментариях, 68 – в личные сообщения). Одновременно вопросы для прямой линии обрабатывают в колл-центре на окружном телеканале: на телефон и в социальные сети пришло 94 вопроса.

Вот топ тем, которые наиболее волнуют северян: земельные участки многодетным семьям и компенсация за них, переселение из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья молодым семьям в рамках реализации федеральной и региональной программ, льготные авиабилеты, оплата ЖКХ и высокие тарифы.

Например, пользователь с ником @breewer112 спрашивает, будет ли субсидироваться направление Новый Уренгой-Тюмень. На прошлой прямой линии Дмитрия Артюхова спрашивали о дорогих билетах Салехард-Тюмень и прямых рейсах на юг России. После этого был принят ряд положительных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьникам Ноябрьска пообещали бесплатный проезд
В Пуровском районе назовут семью года
Жильцов аварийных домов будут расселять в другие муниципалитеты Ямала
В Ноябрьске появится новый автобусный маршрут и остановки
Таркосалинцу грозит пожизненный срок за расстрел гостей во время новогоднего застолья
Минвостокразвития поддержит реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое
На Ямале пьяная мать напала на полицейских, доставивших детей в больницу
Ямал предлагает выпускать втрое больше ценных видов рыб в сибирские реки
Ямапльским детям-инвалидам оплатят билеты на любой вид транспорта
В Губкинском появятся первые площадки для выгула собак
На трассе Ноябрьск-Вынгапуровский произошла авария с участием трех машин
Погода на Ямале 22 ноября: ожидается существенное потепление
Ямал участвует в ХIII Международном форуме «Транспорт России»
На уловку мошенника попался ямалец, знавший о схеме обмана
На жилищную госпрограмму в 2020 году Ямал потратит денег в два раза больше
В Лабытнанги восстановили светодиодные арки, поваленные ветром
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании
В Ноябрьске впервые проходит театральный фестиваль «Ямальская рампа»
Расходы ямальского бюджета на образование возрастут на 41%
В больнице Лангепаса появилось новое высокотехнологичное оборудование
На Ямале проверят, как тратятся деньги на приюты для бездомных животных
В Тарко-Сале в преддверии годовщины Победы отремонтируют ДК «Юбилейный»