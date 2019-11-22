Школьникам Ноябрьска пообещали бесплатный проезд

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-22T12:23:34+03:00

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Власти Ноябрьска проработают возможность бесплатного проезда школьников. Такое обещание дал глава города Алексей Романов во время прямого эфира в Инстаграм.

Он уже поручил своему заместителю Юрию Петрову, который курирует, в том числе, общественный транспорт, заняться этим вопросом. Над решением работают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города и предприятия «Пассажирские перевозки».

Но окончательное решение примут депутаты Гордумы. Если парламентарии поддержат предложение Алексея Романова, то уже в 2020 году учащиеся Ноябрьска смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта города. Отметим, что это касается только тех маршрутов, которые обслуживает МУП «Пассажирские перевозки».

- Данное решение позволит избежать скандальных ситуаций, которые были в других регионах, когда из-за нехватки пары рублей на проезд, ребенка высаживали из автобуса. В районе Крайнего Севера, где большая часть года стоит достаточно прохладная погода - это оправданное решение. Уверен, депутаты нас поддержат, - прокомментировал решение Алексей Романов.

Сейчас структуры совместно прорабатывают механизм реализации данного решения. Скорее всего, всем школьникам будут выданы транспортные карты, по которой они будут оплачивать дорогу – причем не только в школу и из школы, но всякий раз, когда они садятся в транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU