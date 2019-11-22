2019-11-22T12:23:34+03:00
Общество

Школьникам Ноябрьска пообещали бесплатный проезд

Данное решение позволит избежать скандальных ситуаций
Анна Полякова
Поделиться:
Школьникам Ноябрьска пообещали бесплатный проезд Фото: Администрация НоябрьскаШкольникам Ноябрьска пообещали бесплатный проезд Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Власти Ноябрьска проработают возможность бесплатного проезда школьников. Такое обещание дал глава города Алексей Романов во время прямого эфира в Инстаграм.

Он уже поручил своему заместителю Юрию Петрову, который курирует, в том числе, общественный транспорт, заняться этим вопросом. Над решением работают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города и предприятия «Пассажирские перевозки».

Но окончательное решение примут депутаты Гордумы. Если парламентарии поддержат предложение Алексея Романова, то уже в 2020 году учащиеся Ноябрьска смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта города. Отметим, что это касается только тех маршрутов, которые обслуживает МУП «Пассажирские перевозки».

- Данное решение позволит избежать скандальных ситуаций, которые были в других регионах, когда из-за нехватки пары рублей на проезд, ребенка высаживали из автобуса. В районе Крайнего Севера, где большая часть года стоит достаточно прохладная погода - это оправданное решение. Уверен, депутаты нас поддержат, - прокомментировал решение Алексей Романов.

Сейчас структуры совместно прорабатывают механизм реализации данного решения. Скорее всего, всем школьникам будут выданы транспортные карты, по которой они будут оплачивать дорогу – причем не только в школу и из школы, но всякий раз, когда они садятся в транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе Ямала поступило 400 вопросов от жителей региона
В Пуровском районе назовут семью года
Жильцов аварийных домов будут расселять в другие муниципалитеты Ямала
В Ноябрьске появится новый автобусный маршрут и остановки
Таркосалинцу грозит пожизненный срок за расстрел гостей во время новогоднего застолья
Минвостокразвития поддержит реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое
На Ямале пьяная мать напала на полицейских, доставивших детей в больницу
Ямал предлагает выпускать втрое больше ценных видов рыб в сибирские реки
Ямапльским детям-инвалидам оплатят билеты на любой вид транспорта
В Губкинском появятся первые площадки для выгула собак
На трассе Ноябрьск-Вынгапуровский произошла авария с участием трех машин
Погода на Ямале 22 ноября: ожидается существенное потепление
Ямал участвует в ХIII Международном форуме «Транспорт России»
На уловку мошенника попался ямалец, знавший о схеме обмана
На жилищную госпрограмму в 2020 году Ямал потратит денег в два раза больше
В Лабытнанги восстановили светодиодные арки, поваленные ветром
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании
В Ноябрьске впервые проходит театральный фестиваль «Ямальская рампа»
Расходы ямальского бюджета на образование возрастут на 41%
В больнице Лангепаса появилось новое высокотехнологичное оборудование
На Ямале проверят, как тратятся деньги на приюты для бездомных животных
В Тарко-Сале в преддверии годовщины Победы отремонтируют ДК «Юбилейный»