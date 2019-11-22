В Пуровском районе назовут семью года

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-22T12:13:23+03:00

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В Пуровском районе пройдет конкурс «Семья года - 2019». Мероприятие проведут в преддверии Дня матери 23 и 24 ноября. Конкурсное жюри оценит самобытность, артистичность, оригинальность участников.

Мероприятие пройдет в два этапа в культурно-спортивном комплексе «Геолог». Сначала семейным командам предстоит сразиться в спортивных состязаниях, второй этап – просмотр конкурсной программы.

Пять семей из Пурпе, Уренгоя, Ханымея, Пуровска и Тарко-Сале выступят в номинациях: «Визитная карточка семьи», «Один день из жизни семьи», «Признание в любви», «Номер художественной самодеятельности». Все номера конкурсанты готовят совместно со специалистами учреждений культуры своих муниципалитетов.

Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения. Помимо участников «Семьи года» поощрят многодетных матерей, а также участников заочного районного конкурса «Семья Пуровского района».

ИСТОЧНИК KP.RU