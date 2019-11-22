2019-11-22T11:52:52+03:00
Общество

Жильцов аварийных домов будут расселять в другие муниципалитеты Ямала

Депутаты сняли ограничения по предоставлению жилья
Анна Полякова
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Жильцов аварийных домов будут расселять в другие муниципалитеты Ямала Фото: yanao.ruЖильцов аварийных домов будут расселять в другие муниципалитеты Ямала Фото: yanao.ru
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Ямальские депутаты внесли изменения в региональный закон «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО». Речь идет о предоставлении собственникам другого жилого помещения взамен жилья, подлежащего сносу.

Ранее по закону ямальцу взамен аварийного жилья предоставлялось помещение в пределах того же населенного пункта, в котором гражданин проживал ранее.

Между тем, российское законодательство не содержит таких ограничений. Принятые Заксобранием ЯНАО поправки привели региональное законодательство в соответствии с федеральным.

Теперь с согласия собственника аварийного или сносимого помещения новое жилье может быть предоставлено ему как в его родном населенном пункте, так и в другом муниципалитете на территории региона. Остальные требования, применяемые к жилью, предоставляемому на замену старому, сохраняются, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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