В Ноябрьске появится новый автобусный маршрут и остановки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-22T10:49:36+03:00

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О планах администрации Ноябрьска по изменению схемы автобусных маршрутов и обустройству остановочного комплекса на улице Гагарина рассказал глава города Алексей Романов. В первую очередь, удобство оценят жители восьмого микрорайона.

В комментариях к анонсу прямого эфира на странице мэра горожане просили установить в 8 мкр. ещё одну остановку. Глава города рассказал, что в планах у муниципалитета данный вопрос уже в повестке. Сейчас отдел транспорта администрации работает над вариантами нового автобусного маршрута, который будет проезжать по улице Гагарина - она была построена в прошлом году.

Остановочный комплекс планируют установить, как раз недалеко от дома №125 по улице Магистральная. Кроме того, горожане просили пересмотреть движения городского автобусного маршрута №4.

«Второй год от центра города нет транспорта, чтобы добираться в этом направлении. На улице морозы, пожалуйста верните нам маршрут», - писали жители Ноябрьска в соцсети.

Отвечая на этот вопрос, глава города пообещал рассмотреть вариант организации нового маршрута, который сможет решить озвученные проблемы. Возможно этот маршрут будет коммерческим. Сейчас вопрос в работе у специалистов, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU