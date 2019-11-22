Таркосалинцу грозит пожизненный срок за расстрел гостей во время новогоднего застолья

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-22T10:27:58+03:00

Таркосалинцу грозит пожизненный срок за убийство гостей во время новогоднего застолья Фото: pixabay.com

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В Тарко-Сале будут судить молодого человека за убийство двух своих гостей во время затянувшегося новогоднего застолья. Ему грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Поводом для конфликта стало непристойное поведением пришедших. Выпившие гости принялись оскорблять хозяина дома и других приглашенных. В разгар ссоры молодой человек взял из сейфа охотничье ружье своего отца и по два раза выстрелил в обидчиков. От полученных ранений они скончались на месте преступления.

Как отметили в региональном ведомстве, одним из условий, способствовавших совершению преступления, стало небрежное хранение огнестрельного оружия отцом злоумышленника. По указанию прокуратуры района отделом полиции по данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело.

Уголовное дело в отношении молодого человека, расстрелявшего своих знакомых, несколько раз возвращалось для производства дополнительного расследования. В настоящее время выявленные недостатки устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU