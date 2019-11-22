Таркосалинцу грозит пожизненный срок за расстрел гостей во время новогоднего застолья
В Тарко-Сале будут судить молодого человека за убийство двух своих гостей во время затянувшегося новогоднего застолья. Ему грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Поводом для конфликта стало непристойное поведением пришедших. Выпившие гости принялись оскорблять хозяина дома и других приглашенных. В разгар ссоры молодой человек взял из сейфа охотничье ружье своего отца и по два раза выстрелил в обидчиков. От полученных ранений они скончались на месте преступления.
Как отметили в региональном ведомстве, одним из условий, способствовавших совершению преступления, стало небрежное хранение огнестрельного оружия отцом злоумышленника. По указанию прокуратуры района отделом полиции по данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело.
Уголовное дело в отношении молодого человека, расстрелявшего своих знакомых, несколько раз возвращалось для производства дополнительного расследования. В настоящее время выявленные недостатки устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU