Минвостокразвития поддержит реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-22T10:09:21+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой министром по развитию Дальнего Востока и Арктики России Александром Козловым реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое. Одной из основных тем разговора стали новые инструменты поддержки, которые могут быть использованы для проекта модернизации воздушной гавани.

С ноября фонд развития Дальнего Востока распространил свою деятельность на арктическую зону. Это даёт инвесторам возможность пользоваться новыми формами поддержки. Например, брать займы под 5% годовых инициаторам инвестиционных проектов, нацеленных на развитие территорий.

- Что фонд может дать проекту? Во-первых, и самое важное – возможность снижения себестоимости товара для конечного потребителя. В контексте аэропорта – это не удорожание тарифа, – прокомментировал Александр Козлов.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя – первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы началась в 2019 году. Параллельно идёт экспертиза проекта строительства нового пассажирского терминала площадью 18 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год.

При этом мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU