На Ямале пьяная мать напала на полицейских, доставивших детей в больницу

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-22T09:42:46+03:00

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В Тазовском районе судят женщину, которая напавшую на сотрудницу полиции. Инцидент произошел 24 октября 2019 года, когда нерадивую мать сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних обнаружили в селе Гыда в состоянии алкогольного опьянения.

Рейд проводился для проверки семей, состоящих на учете в КДН. Было принято решение о временном изъятии у нее двоих малолетних детей. Малыши были доставлены в Тазовскую больницу. При этом женщины была недовольная таким обстоятельством. В медучреждении она напала на сотрудницу отдела опеки и попечительства. Пьяная тазовчанка ударила ей по голове и начала дергать за волосы.

Уже в ходе предварительного следствия северянка полностью признала свою вину и дала признательные показания, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Расследование уголовного дела окончено в кратчайшие сроки и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU