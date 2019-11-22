Ямал предлагает выпускать втрое больше ценных видов рыб в сибирские реки

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-22T09:02:34+03:00

Специалисты предлагают не ограничивать выпуск муксуна и чира только двумя навесками

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Ряд мер, направленные на восстановление рыбных запасов, озвучил первый заместитель директора департамента АПК Ямала Андрей Рубашин. Он выступил в Тюмени на заседании Нижнеобского научно-промыслового совета Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На встрече речь шла о проблеме промышленного и любительского рыболовства, а также искусственного воспроизводства ценных видов рыб.

Как считает руководитель ведомства, необходима корректировка федеральной методике, в соответствии с которой подрощенная молодь рыб выпускается в водоёмы. Эта методика определяет, сколько особей из выпущенного числа дорастет до взрослого состояния.

Сейчас в ямальские реки выпускается молодь муксуна и чира только двух навесок – 0,5 и 10 грамм. Это существенно ограничивает возможности и рыбоводных хозяйств, и предприятий, в том числе ТЭК, которые проводят компенсацию ущерба.

- Мы предлагаем расширить ряд навесок, чтобы была возможность выпускать молодь массой от 0,25 до 50 грамм, – отметил Андрей Рубашин.

В этом сезоне Собский рыбоводный завод выпустил в реки Обь, Собь и Таз 34 млн штук молоди муксуна и чира. Если изменения в федеральную методику будут приняты, то объёмы выпуска возможно будет увеличить почти в три раза.

Этим летом первый практический этап исследований показал, что молодь навеской 0,25 грамм, выращенная в искусственных условиях, вполне жизнеспособна в естественной среде. В следующем году продолжатся исследования по другим навескам, сообщили в правительстве ЯНАО.

- По результатам научных работ будет направлено предложение о внесении изменений в методику. Это позволит выпускать в водоёмы больше ценных видов рыб и максимально задействовать мощности рыбоводных хозяйств, – подчеркнул представитель департамента АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU