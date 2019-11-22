2019-11-22T08:48:40+03:00
Общество

Ямапльским детям-инвалидам оплатят билеты на любой вид транспорта

Депутаты избавили особых детей от ограничений по компенсации оплаты проезда на отдых и лечение
Анна Полякова
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Ямапльским детям-инвалидам оплатят билеты на любой вид транспортаЯмапльским детям-инвалидам оплатят билеты на любой вид транспортаФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале с 2020 года ребенок-инвалид и один из неработающих родителей или опекунов смогут получить право на полное возмещение стоимости билетов один раз в год на любом из видов транспорта. Исключением станет только такси, сообщает Заксобрание ЯНАО.

На заседании Комитета по соцполитике и ЖКХ рассмотрели возможность внесения изменений в статью 1 окружного Закона «О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан в ЯНАО».

Пока предусмотрено возмещение расходов стоимости проезда по России один раз в календарный год на железнодорожном транспорте. Только там, где нет такого сообщения, оплата производится на водном, воздушном, автомобильном транспорте.

Проектом закона предлагается снять данное ограничение и производить оплату проезда любым видом транспорта, независимо от наличия железнодорожного сообщения в районе проживания указанной категории лиц.

- С 1 января 2020 года дети-инвалиды и один из сопровождающих смогут использовать любой удобный для себя способ проезда к месту отдыха или лечения, – пояснил заместитель председателя Комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь Герелишин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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