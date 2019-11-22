Ямапльским детям-инвалидам оплатят билеты на любой вид транспорта
На Ямале с 2020 года ребенок-инвалид и один из неработающих родителей или опекунов смогут получить право на полное возмещение стоимости билетов один раз в год на любом из видов транспорта. Исключением станет только такси, сообщает Заксобрание ЯНАО.
На заседании Комитета по соцполитике и ЖКХ рассмотрели возможность внесения изменений в статью 1 окружного Закона «О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан в ЯНАО».
Пока предусмотрено возмещение расходов стоимости проезда по России один раз в календарный год на железнодорожном транспорте. Только там, где нет такого сообщения, оплата производится на водном, воздушном, автомобильном транспорте.
Проектом закона предлагается снять данное ограничение и производить оплату проезда любым видом транспорта, независимо от наличия железнодорожного сообщения в районе проживания указанной категории лиц.
- С 1 января 2020 года дети-инвалиды и один из сопровождающих смогут использовать любой удобный для себя способ проезда к месту отдыха или лечения, – пояснил заместитель председателя Комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь Герелишин.
ИСТОЧНИК KP.RU