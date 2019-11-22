В Губкинском появятся первые площадки для выгула собак

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-22T08:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Губкинском появятся первые в городе территории для выгула собак. Пока это три специально оборудованные площадки. Место их расположения было предложено определить жителям. Опрос проходил на платформе «Решай» информационного портала «Живём на Севере», сообщили в администрации города.

В тоге выяснилось, что большинство опрошенных горожан высказались за строительство площадки со стороны набережной, напротив 7 микрорайона. Мэрия решила поддрежать данное предложение.

- По правилам выгула собака должна быть на поводке, но животным необходимо бегать. Кроме того, многие жители всерьёз занимаются дрессировкой питомцев, и для этого нужно специальное оборудование и тренажёры. Всё это будет на нашей новой площадке, – заверил глава города Андрей Гаранин.

Две другие площадки для выгула собак будут обустроены на улице Магистральной в 1 микрорайоне и в 9 микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU