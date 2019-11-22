На трассе Ноябрьск-Вынгапуровский произошла авария с участием трех машин

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-22T06:49:35+03:00

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Три легковых автомобиля стали участниками ДТП на трассе Ноябрьск-Вынгапуровский. Авария произошла на 79 километре автодороги в 09.05 21 ноября. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля ФОРД, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с ХЕНДЭ АКЦЕНТ. «Корейца» отбросило на попутно двигающийся ХЕНДЭ СОЛЯРИС. В результате ДТП пострадал водитель ХЕНДЭ АКЦЕНТ. Мужчина с различными травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 4176 зарегистрированных ДТП, погибли 29 человек и 488 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU