Погода на Ямале 22 ноября: ожидается существенное потепление

СЕГОДНЯ 05:23 2019-11-22T05:23:40+03:00

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В пятницу, 22 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 6 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер западный 3 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов, пасмурно. Снег пройдет утром и вечером. Ветер западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер западных направлений 5 м/с.

В Надыме -9 градусов, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Губкинском -10 градусов, пасмурно и снежно. Ветер западный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 12 градусов, пасмурно, в середине дня - снег. Ветер западный 3 м/с.

В Муравленко -13 градусов, пасмурно. Вечером начнется снегопад. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно. В течение дня ожидается кратковременный снег. Северо-западный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU