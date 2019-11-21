Ямал участвует в ХIII Международном форуме «Транспорт России»
В 2024 году показатель нормативного состояния ямальских дорог должен увеличиться с 66,2% до 67,7%. Ключевые вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассмотрели участники Международного форума «Транспорт России», который проходит в Москве с 16 по 21 ноября.
Форум собрал более 15 тысяч человек – это руководители федеральных органов власти, главы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских компаний.
На конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов» к участникам обратился министр транспорта Евгений Дитрих.
- Необходимо двигаться вперед и совершенствовать дорожную сеть, развивающую центры экономического роста и новые территории, как это предполагает комплексный план, – подчеркнул министр.
В округе работы велись на 67 объектах. Это участки автодорог регионального и местного значения протяжённостью 97,9 км. По результатам нацпроекта,
- За несколько лет необходимо качественно улучшить состояние автомобильных дорог, как региональных, так и муниципальных. Такую задачу перед нами поставил губернатор. В следующем году планируем отремонтировать наиболее проблемные участки», – прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.
ИСТОЧНИК KP.RU