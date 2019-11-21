Ямал участвует в ХIII Международном форуме «Транспорт России»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-21T16:01:36+03:00

В 2020 году планируется отремонтировать наиболее проблемные участки дорог ЯНАО

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В 2024 году показатель нормативного состояния ямальских дорог должен увеличиться с 66,2% до 67,7%. Ключевые вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассмотрели участники Международного форума «Транспорт России», который проходит в Москве с 16 по 21 ноября.

Форум собрал более 15 тысяч человек – это руководители федеральных органов власти, главы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских компаний.

На конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов» к участникам обратился министр транспорта Евгений Дитрих.

- Необходимо двигаться вперед и совершенствовать дорожную сеть, развивающую центры экономического роста и новые территории, как это предполагает комплексный план, – подчеркнул министр.

В округе работы велись на 67 объектах. Это участки автодорог регионального и местного значения протяжённостью 97,9 км. По результатам нацпроекта,

- За несколько лет необходимо качественно улучшить состояние автомобильных дорог, как региональных, так и муниципальных. Такую задачу перед нами поставил губернатор. В следующем году планируем отремонтировать наиболее проблемные участки», – прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

ИСТОЧНИК KP.RU