На уловку мошенника попался ямалец, знавший о схеме обмана

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-21T15:34:22+03:00

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о кражи денег с банковской карты. Что удивительно - жертвой обмана стал мужчина, знавший о такой схеме мошенничества. Как позже он признался в полиции, никак не мог предположить, что сам попадется на улову аферистов.

Тем не менее, 19 ноября он обратился к правоохранителям с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и предложил увеличить кредитный лимит на его карте.

Согласившись на предложение незнакомца, ямалец сообщил ему персональные данные своей карты, а также смс-пароли, поступившие на телефон. После этого, с банковского счета таркосалинца ушло почти 100 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления и призывают граждан не сообщать персональные данные банковских карт неизвестным лицам. Важно помнить - сотрудники банковских учреждений, ни при каких условиях, не будут узнавать данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU