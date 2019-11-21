СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-21T15:12:04+03:00

На жилищную госпрограмму в 2020 году Ямал потратит денег в два раза больше Фото: yanao.ru

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Жильё и строительство социальных объектов остаются ключевыми направлениями расходования бюджетных средств на Ямале.

Бюджет ЯНАО на 2020-2022 годы принят в первом и окончательном чтениях. В планируемом периоде на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» будет направлено 52 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 22 млрд, что более чем в 2 раза выше уровня 2019 года.

На обеспечение жильём отдельных категорий граждан в среднесрочном периоде предусмотрено 9 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 3,4 млрд рублей, что на 36% выше уровня 2019 года.

Особое внимание будет уделено поддержке молодых семей, на жилищные субсидии им будет направлено в среднесрочном периоде 3,2 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 1,4 млрд, что на 50% выше уровня 2019 года, и позволит улучшить жилищные условия 2500 семей.

Для привлечения высококвалифицированных кадров продолжит работу программа по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы. В трёхлетнем бюджете на это направление предусмотрено 2,3 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 800 млн. рулей. Эта мера позволит поддержать 1840 семей.

Амбициозные инвестпроекты в сферах капитального строительства будут реализованы посредством Адресной инвестиционной программы. Впервые её объём в среднесрочном периоде составит 108 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 36 млрд, что в три раза больше чем в 2019 году. Финансовые ресурсы будут направлены на строительство детских садов, школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU