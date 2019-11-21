В Лабытнанги восстановили светодиодные арки, поваленные ветром

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-21T14:57:11+03:00

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Шквалистый ветер, бушевавший в Лабытнанги накануне, 20 ноября, снес светодиодные арки, установленные на бульваре Победы. К полудню новогодний арт-объект, украшающие пешеходную зону, уже восстановили. Работники муниципального предприятия «Комфорт» постарались надежно закрепить хрупкие конструкции.

Напомним, что 3 светодиодные арки синего цвета появились в Лабытнанги в конце 2018 года. Эти новинки так понравились горожанам, что в этом году к ним решили добавить еще столько же белых арок, сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU