В Ноябрьске впервые проходит театральный фестиваль «Ямальская рампа»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-21T14:24:56+03:00

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Окружной фестиваль любительских театральных коллективов «Ямальская рампа» в Ноябрьске проходит впервые. Фестивалю уже 16 лет. В этот раз он собрал более двухсот участников из девяти муниципалитетов округа - восемнадцать театральных коллективов.

Детско-юношеские, молодежные, взрослые театральные коллективы приехали, чтобы показать свое искусство и побороться за лауреатские звания в двух номинациях. Хозяева сцены представляют три любительских формирования. Это детская театральная студия «Образ» из ГДКиК «Русь», инклюзивная студия «Крылья» при Ноябрьском городском театре и театр-студия «Атмосфера» КСК «Ямал».

В первый день фестиваля на сцене центра досуга «Нефтяник» был представлен спектакль Ноябрьского городского театра «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Напомним, на Ямале - это единственный профессиональный театральный коллектив. Впереди у участников – конкурсные репетиции, показы, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU