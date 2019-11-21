СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-21T14:16:35+03:00

Расходы ямальского бюджета на образование возрастут на 41% Фото: Ольга Крыльцова

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Расходы бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на сферу образования превысят показатель 2019 года на 41%, составив в среднесрочном периоде 120 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 42 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 ноября, главный финансовый документ принят в первом и окончательном чтениях.

Реализация мероприятий в этой сфере позволит обеспечить предоставление доступного и качественного образования, сформировать условия для привлечения педагогов высокого уровня, обновить оснащение образовательных организаций, а также продолжить внедрение в образовательный процесс стандартов профессионального мастерства ВорлдСкиллс и возможности цифровой образовательной среды.

Также средства будут направлены на строительство и реновацию детских садов, яслей, школ нового типа, модернизацию системы профобразования для опережающей подготовки кадров для экономики региона.

Напомним, реновация затронет школы в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-1990 годах. Главная задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU