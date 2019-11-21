В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-21T14:37:51+03:00

В городе подвели итоги первого года реализации дорожного нацпроекта и рассказали о планах на будущее

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В столице Самотлора в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировали около 18 километров магистралей. На это было направлено 600 миллионов рублей. Как заверяют эксперты-дорожники, благодаря применению инновационных технологий и материалов, обновленные участки прослужат дольше обычного.

Некоторые из участков дорог давно нуждались в ремонте, например, улица Интернациональная. Ее отремонтировали и приняли в этом году. Но еще как минимум 10 участков дорог, на которые обратили внимание жители, требуют реконструкции. Они войдут в план ремонта на следующий год.

Кроме того, в 2020 году в рамках нацпроекта в Нижневартовске планируют продолжить улицу Нововартовскую, которая соединит центр и старую часть города и снимет нагрузку с улицы Лопарева. Двухкилометровую дорогу планируют сделать четырехполосной, предусмотрят на ней парковки, велодорожки и широкие тротуары, а для освещения улицы установят светодиодные светильники. На всем протяжении улицы Нововартовской оборудуют светофорные объекты, знаки и ограждения. Чтобы завершить все работы, потребуется около двух лет.

Предполагается, что улица позволит увеличить темпы жилищного строительства в старой части города и по улице Нововартовской. Здесь также планируют возвести спортивно-концертный комплекс на пять тысяч мест.