На Ямале проверят, как тратятся деньги на приюты для бездомных животных
Ямальские депутаты намерены привести региональное законодательство в области обращения с животными в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Проектом закона предполагается разграничить полномочия органов госвласти округа в области осуществления деятельности по обращению с животными.
- Важные дополнения – передача полномочий в области обращения с животными органам местного самоуправления – будем рассматривать в декабре. Мы надеемся, что принятые на федеральном и региональном уровне меры помогут найти компромисс между защитниками безнадзорных животных и теми, кто пострадал от укусов бродячих собак, – прокомментировал председатель Комитета Заксобрания ЯНАО по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.
Сейчас до муниципальных образований округа доведены средства на организацию приютов, эти работы уже ведутся и продолжатся в 2020 году. Депутат собирается проверить, как работают приюты в избирательном округе
Законопроект планируют принять в первом чтении на очередном заседании ямальского парламента сегодня, 21 ноября.
Отметим, что федеральным законодательством, наряду с положениями о защите животных, также обеспечивается безопасность людей, соблюдение обязательных требований при выгуле домашних животных и сохранность имущества физических и юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU