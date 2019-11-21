СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-21T15:52:59+03:00

На Ямале проверят, как тратятся деньги на приюты для бездомных животных Фото: pixabay.com

Средства на их создания в муниципалитеты поступили

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Ямальские депутаты намерены привести региональное законодательство в области обращения с животными в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Проектом закона предполагается разграничить полномочия органов госвласти округа в области осуществления деятельности по обращению с животными.

- Важные дополнения – передача полномочий в области обращения с животными органам местного самоуправления – будем рассматривать в декабре. Мы надеемся, что принятые на федеральном и региональном уровне меры помогут найти компромисс между защитниками безнадзорных животных и теми, кто пострадал от укусов бродячих собак, – прокомментировал председатель Комитета Заксобрания ЯНАО по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.

Сейчас до муниципальных образований округа доведены средства на организацию приютов, эти работы уже ведутся и продолжатся в 2020 году. Депутат собирается проверить, как работают приюты в избирательном округе

Законопроект планируют принять в первом чтении на очередном заседании ямальского парламента сегодня, 21 ноября.

Отметим, что федеральным законодательством, наряду с положениями о защите животных, также обеспечивается безопасность людей, соблюдение обязательных требований при выгуле домашних животных и сохранность имущества физических и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU