В Тарко-Сале в преддверии годовщины Победы отремонтируют ДК «Юбилейный»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-21T13:23:02+03:00

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В Тарко-Сале обновят фасад дома культуры «Юбилейный» и укрепят опоры фундамента крыльца. Работы планируют завершить до конца года. На объекте трудятся девять строителей. Уже заменили окна и двери на новые, идет подготовка к установке фасадной системы.

Капремонт дома культуры входит в план мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия со Дня Великой Победы. Как рассказали в комитете по строительству и архитектуре Пуровского района, средства выделены из окружного бюджета.

Напомним, в начале осени на площади возле дома культуры дорожники выровняли дорожное полотно протяженностью 1650 кв. м. Помимо нового асфальтобетонного покрытия здесь появился дополнительный проход для пешеходов.

Площадь ДК «Юбилейный» приводят в порядок по поручению главы района - в преддверии 75-летия Великой Победы она должна обрести новый вид: именно на ней таркосалинцы праздничным парадом отмечают главный праздник страны.

ИСТОЧНИК KP.RU