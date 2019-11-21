Новоуренгоцам советуют подальше держаться от лис и песцов, гуляющих в городе
Жители Нового Уренгоя в городских пабликах в последние дни делятся фотографиями и видео диких животных, которые то и дело появляются на улицах города. В разных районах города новоуренгойцы встречали лис и песцов. Звери бесстрашно гуляют по детским площадкам, совершенно не пугаясь людей. Рыжехвостых красавиц видели возле точек общепита.
Песцы также приближаются к людям на небезопасное расстояние. Северяне кормят животных, фотографируются с ними, при этом сильно рискуя. Новоуренгойский центр ветеринарии призывает жителей города не контактировать с дикими животными.
Специалисты не советуют даже близко подходить к диким животным. Их стремление выйти к людям, скорее всего, сигнализирует о том, что животное инфицировано бешенством. Заразиться можно как от укуса больного животного, так и через порезы, при этом без лечения 100% случаев заканчиваются смертью.
- Если вас укусило дикое животное – незамедлительно обращайтесь к медикам за помощью. Необходимо как можно скорее применить антирабическую вакцину. О случаях неадекватного поведения даже домашних животных нужно немедленно сообщать, - советуют в администрации города.
Телефоны Центра ветеринарии: 24-15-58, 24-16-01, 24-16-58.
ИСТОЧНИК KP.RU