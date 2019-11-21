В Пурпе задержали рецидивиста, обокравшего спящую женщину

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-21T12:21:06+03:00

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Пуровские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 26-летний ранее судимый житель поселка Пурпе.

16 ноября в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о том, что кто-то с 08 по 13 ноября 2019 года похитил с ее кредитной карты 9 440 рублей.

Подозрение пало на знакомого заявительницы. Выяснилось, что накануне обращения женщины в полицию, у нее в гостях пьянствовала компания знакомых ей мужчин. Воспользовавшись моментом, когда женщина уснула, один из пришедших похитил, принадлежащую ей банковскую карту. Мужчина стал расплачиваться ею за покупки в магазинах поселка.

В отделении полиции 26-летний подозреваемый похищенную банковскую карту выдал полицейским добровольно. С него взяли обязательство о явке. Уголовное дело расслудуется по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU