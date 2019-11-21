2019-11-21T11:43:22+03:00
Общество

В Тазовском торжественно открыли новый сезон «ЮнАрктики»

13 класс-команд со всех школ района продемонстрируют свои способности
Анна Полякова
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В Тазовском торжественно открыли новый сезон «ЮнАрктики» Фото: tasu.ruВ Тазовском торжественно открыли новый сезон «ЮнАрктики» Фото: tasu.ru
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В Тазовской средней школе состоялось торжественное открытие IV сезона регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». Как сообщили в районной администрации, проект этого года посвящен событиям Великой Отечественной войны.

13 класс-команд со всех школ района продемонстрируют свои способности в творческих, интеллектуальных и спортивных заданиях. Восьмиклассники в течение года посоревнуются в онлайн-играх и конкурсах инсценировки военных песен, сдадут спортивные нормативы комплекса ГТО и станут участниками патриотических акций.

За каждое выполненное задание команды будут получать баллы. Итоги проекта окружного уровня подведут в мае 2020 года, команды-победители отправятся в увлекательную поездку по городам России.

Сетевой проект «ЮнАрктика» реализуется на Ямале для развития у молодежи гражданственности и патриотизма. Ребята участвуют в командных творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях патриотической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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