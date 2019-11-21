2019-11-21T11:22:43+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое четверо подростков пытались угнать автомобиль

Подозреваемым по 14-15 лет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое четверо подростков пытались угнать автомобиль Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое четверо подростков пытались угнать автомобиль Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое четверо подростков стали фигурантами уголовного дела. Подозреваемым по 14-15 лет.

Ночь 3 октября 2019 года приятелей договорились покататься на чужом автомобиле. Подходящую для развлечения машину они нашли у дома по ул. Южной. Юноши вскрыли автомобиль ВАЗ-2115, после чего один из них сел за руль автомашины, а трое стали ее толкать, пытаясь завести двигатель.

Действия правонарушителей пресекли сотрудниками полиции, прибывшие на место преступления. На парней завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору».

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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