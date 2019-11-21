Большинство ямальцев положительно оценивают межнациональные отношения в регионе

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-21T10:40:55+03:00

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В 2019 году преступления экстремистского характера на Ямале не зарегистрированы. Во многом это связано с эффективно проводимой политикой органов власти. Об этом заявили на заседании комиссии по противодействию экстремистской деятельности. Её в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

В регионе не допускать конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почвах помогает взаимодействие с лидерами этнических диаспор и духовными наставниками религиозных организаций.

С работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, проводятся обучающие семинары на тему соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере миграции. Такие мероприятия положительно сказываются на состоянии межнациональных и межрелигиозных отношений. По данным социологических наблюдений, большинство населения Ямала положительно оценивает состояние межнациональных отношений.

Одновременно в ЯНАО ведётся работа по защите населения от влияния деструктивных идеологий в интернете. В информационном пространстве привлекаются добровольцы. В Пуровском районе, для примера, реализуется проект «Киберпатруль», задача которого – выявление противоправного контента. В Ноябрьске уже год действует муниципальный проект «КиберЩит» для поиска и передачи правоохранителям данных о запрещенном контенте в соцсетях и мессенджерах.

ИСТОЧНИК KP.RU