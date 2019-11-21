2019-11-21T10:04:48+03:00
Экономика

Ямал значительно увеличит расходы на развитие туризма и работу с молодежью

«Изюминкой» 2020 года станет первая в округе Школа гостеприимства для тундровиков
Анна Полякова
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Ямал значительно увеличит расходы на развитие туризма и работу с молодежью Фото: yanao.ruЯмал значительно увеличит расходы на развитие туризма и работу с молодежью Фото: yanao.ru
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Новые проекты, арт-резиденции и базы отдыха для детей. Что в 2020 году ждёт сферу молодёжной политики и туризма на Ямале. Об этом шла речь на брифинге директора профильного департамента Наиля Хайруллина.

Он рассказал, что в 2020 году существенно увеличивается планируемый объём финансовых средств на приоритетные задачи как в сфере работы с молодёжью, так и в направлении развития внутреннего и въездного туризма. В 2020 году департамент планирует потратить на это 1 401 442 тысяч рублей: на 47% больше, чем в 2019 году.

На проекты в сфере молодёжной политики будет направлена значительная доля бюджетных ассигнований из общего объёма планируемых средств. Некоторые из них уже стали знаковыми, например, медиаканал «Я молод», другие позволят внедрить новые форматы. Так, в округе планируется запустить рейтинг молодых людей Ямала «ТОП89» для поиска, поддержки и развития талантливых молодых людей в различных сферах деятельности.

В следующем году автономный округ станет одним из четырнадцати «пилотных» регионов по созданию арт-резиденций – современных коворкинг-пространств для творческой молодёжи. Арт-резиденции будут созданы в 3 муниципальных образованиях – городах Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, в 2020 году первая арт-резиденция начнёт работу в окружной столице.

Более 15 млн. рублей пойдет на поддержку поисковых отрядов, что позволит увеличить количество экспедиций и количество их участников, обеспечить материально-техническую поддержку. В 2020 году запланирована также поездка патриотической направленности для 13 класс-команд – победителей муниципальных этапов регионального проекта «ЮнАрктика».

- Мы продолжим наш опыт по поддержке ямальских предпринимателей, готовых развивать внутренний и въездной туризм. «Изюминкой» 2020 года станет первая в округе Школа гостеприимства для коренных жителей тундры, которые в своих стойбищах принимают туристов. Продолжим также сотрудничество с Югрой и Тюменской областью по развитию детского туризма, – сказал глава ведомства.

В 2020 году отдохнуть и поправить здоровье смогут более 30 000 человек. Объём финансирования в 2020 году на 29% больше, чем в текущем, он составит 474 164 тыс. рублей, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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