2019-11-21T09:44:10+03:00
Общество

В мэрии Салехарде обсудили меры по повышению качества работы УК

Глава города поручил особое внимание уделить деревянному жилфонду
Анна Полякова
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В мэрии Салехарде обсудили меры по повышению качества работы УК Фото: salekhard.orgВ мэрии Салехарде обсудили меры по повышению качества работы УК Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Алексей Титовский 20 ноября провел первую встречу с руководителями управляющих компаний. Градоначальник отметил рост количества комментариев пользователей соцсетей, которые регулярно жалуются на работу УК, и предложил им также следить за сообщениями в популярных сообществах.

- Часто горожане звонят в ЕДДС, когда не могут самостоятельно связаться с управляющими компаниями. Необходимо провести работу с вашими операторами, оперативность - один из маркеров качества обслуживания, - обратил внимание директор Единой диспетчерской службы Салехарда Сергей Пузырев.

Управляющим компаниям рекомендовали в жилфонде провести поддерживающие мероприятия - установку городков, укрепление свай, а также организовать работу по устройству продухов в техподпольях многоквартирных домов для предотвращения старения свайных оснований.

Управляющие компании сетовали на нехватку средств для проведения текущего ремонта в аварийных домах. Градоначальник им ответил, что в скорой перспективе в управление будут уходить все больше новых современных домов. Пока же должны уделить особое внимание именно деревянному жилфонду. Администрация города рассмотрит возможность разработки механизма поддержки управляющих компаний, которые работают с таким жилым фондом.

Также Алексей Титовский предложил реанимировать рейтинг обслуживающих организаций и использовать его в работе. В ближайшее время будет создан общественный совет по ЖКХ, в который войдут жители города, представители УК и ТСЖ и администрации. Новая общественный совет будет следить в том числе и за своевременной уборкой снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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