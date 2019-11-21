Учёные намерены сохранить уникальное лежбище моржей на Ямале

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-21T08:54:20+03:00

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На Ямале разрабатывают трёхлетнюю программу комплексного изучения моржей. Она поможет сохранить уникальное лежбище этих животных в регионе. Программа предусматривает исследования, которые ответят на один из главных вопросов, волнующих учёных: к какой популяции принадлежат вышедшие на берег морские млекопитающие.

Над программой работают учёные Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (Лабытнанги) и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» (Москва).

Напомним, в октябре этого года более тысячи особей моржей было обнаружено на северо-западном берегу полуострова Ямал в районе устья реки Тевтейяха, что в переводе с ненецкого означает моржовая. Ранее местные жители наблюдали здесь до сотни животных. Этот год стал беспрецедентным. Такое скопление животных в округе до сих пор не регистрировалось. По мнению ученых, возможно, это процесс формирования нового лежбища. Специалисты провели здесь учёт зверей и пометили передатчиками двух особей.

- Обычно моржи находятся на лежбище 2-3 дня, потом уплывают на новое место. Но на побережье Байдарацкой губы им, видимо, было настолько хорошо, что они не уходили. Держались на глубинах не более 20 метров, освоили около 200 километров берега, – рассказал генеральный директора научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.

Одна из вероятных причин, по которой такое большое количество особей приплыло на Ямал, – хорошая кормовая база. Один из основных пищевых объектов моржа – двустворчатый моллюск Serripes groenlandicus, ракушки которого учёные обнаружили тут же на берегу.

Следующим летом учёные планируют вернуться на побережье, чтобы установить фотоловушки. Вторая экспедиция состоится уже осенью в период отдыха животных на лежбище. Будет проведен пересчёт животных, отбор биологических проб и другие полевые исследования.

Моржи – крупные морские млекопитающие, занесённые в Красные Книги России и Ямала. Их лежбища представляют собой места отдыха осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда.

ИСТОЧНИК KP.RU