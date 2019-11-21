2019-11-21T08:32:18+03:00
Общество

В Тарко-Сале готовиться к Новому году начали раньше обычного

В ледовой городке таркосалинцев встретят герои любимых мультфильмов
Анна Полякова
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В Тарко-Сале готовиться к Новому году начали раньше обычного Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале готовиться к Новому году начали раньше обычного Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале новогоднюю ель на площади культурно-спортивного комплекса «Геолог» в этом году установили раньше обычного. Совсем скоро приступят к возведению ледового городка. Работать над ним будут мастера из Екатеринбурга.

Сейчас ледорезы подготавливают стройматериал. На площадь уже начали завозить первые блоки для будущего сказочного царства. Как будет выглядеть главная площадь Тарко-Сале в течение зимних месяцев, решали сами горожане. Свои пожелания они высказывали в октябре на информационном портале «Живем на Севере». Проголосовать могли все жители города, отметили в администрации Тарко-Сале.

- Победил «Союзмультфильм»: в этом году праздничное настроение будут создавать герои наших любимых мультфильмов советских времён – «Простоквашино», «Чебурашка», «Малыш и Карлсон», - напомнил руководитель управления городского хозяйства Павел Егурнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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