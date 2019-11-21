2019-11-21T06:53:16+03:00
Происшествия

ДТП в Ноябрьске: две иномарки не поделили дорогу

Водитель и пассажир одного из автомобилей получили травмы
Анна Полякова
Поделиться:
ДТП в Ноябрьске: две иномарки не поделили дорогу Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Ноябрьске: две иномарки не поделили дорогу Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Ноябрьск на перекрёстке проспект Мира – ул. Северная столкнулись две иномарки. Авария произошла поздно вечером 20 ноября.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «Toyota» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Daewoo». В результате ДТП водитель и пассажир машины южнокорейского производства получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано тринадцать ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4160 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 487 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков встретился с жителями Ноябрьска
Погода на Ямале 21 ноября: потеплеет до - 6 градусов
В Ноябрьске пройдет чемпионат «Молодые профессионалы»
На Ямале региональный материнский капитал увеличат до полумиллиона рублей
В Салехарде в 2020 году отремонтируют почти 3 км дорог
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представили на Международном форуме
В Салехарде полицейские ищут мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка
Новоуренгойский «Факел» проведет две домашние игры чемпионата России
На Ямале создадут 35 дополнительных «Точек роста»
В Ноябрьске за три недели вывезли больше шести тысяч кубометров снега
Премии талантливых учеников на Ямале кратно увеличатся
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС «Конда»
На Ямале в 2020 году начнётся реновация школ
Главный музей Ямала в день рождения округа откроет грандиозную выставку
Уренгойские пожарные ждут завершения ремонта в части
Глава Ноябрьска готовится к прямому эфиру в Instagram
В мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе
Ямальские ветераны сразились в шахматном турнире в Тюменской области
В Тазовском районе реконструируют школу-интернат
Директор департамента занятости ЯНАО рассказала, как меняется рынок труда
Власти Салехарда с пониманием отнеслись к недовольству многодетных семей
Тазовским тундровикам раздают спутниковые телефоны
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год
Глава Ямала наградил победителей конкурса «Славим человека труда»
Комфортную городскую среду в Югре формируют по запросам жителей
В Тазовском районе запустили новый убойный комплекс
На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик
На переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу