СЕГОДНЯ 06:53 2019-11-21T06:53:16+03:00

ДТП в Ноябрьске: две иномарки не поделили дорогу Фото: Госавтоинспекция Ямала

Водитель и пассажир одного из автомобилей получили травмы

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьск на перекрёстке проспект Мира – ул. Северная столкнулись две иномарки. Авария произошла поздно вечером 20 ноября.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «Toyota» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Daewoo». В результате ДТП водитель и пассажир машины южнокорейского производства получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано тринадцать ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4160 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 487 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU