Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков встретился с жителями Ноябрьска

СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-21T07:05:49+03:00

За помощью к депутату обратились шесть человек

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Депутат Законодательного собрания ЯНАО VI созыва Павел Крюков вчера, 20 ноября, провёл встречу с жителями в приёмной местного отделения «Единой России». За помощью к депутату обратились шесть человек. По словам депутата, каждый год люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, в том числе по вопросам трудоустройства и переселения.

- Мы пытаемся всем помогать, безвыходных ситуаций нет, - отметил Павел Крюков.

На личные приёмы, которые проводит депутат Законодательного собрания, приглашают специалистов, способных помочь в решении конкретных вопросов. Например, вчера вместе с народным избранником проблемы жителей услышала начальник управления пенсионного фонда в Ноябрьске Ирина Карпова. Все вопросы, с которыми пришли жители города, поставлены на контроль.

Кроме того, в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» состоялся круглый стол с участием Павла Крюкова, членов фракции «Единая Россия» Ноябрьской городской думы и координаторов других партийных проектов. Главная цель мероприятия – привлечь внимание к вопросам создания и сохранения института семьи.

Участники круглого стола выявили актуальные проблемы ноябрьской семьи, включая вопросы семейного неблагополучия и причины разводов; наметили направления работы для возвышения статуса института семьи. Павел Крюков поделился своим опытом в сохранении семейных ценностей, а координатор проекта «Крепкая семья» Оксана Крюкова отметила, что круглый стол вызвал живой интерес у его участников.

- Сохранение института семьи имеет одно из первостепенных значений для развития нашего общества. На круглом столе мы рассмотрели различные социальные группы, определили проблематику и направление работы. Следующий шаг – разработка конкретных мероприятий для включения в план работ профильных служб, - отметили спикеры.

ИСТОЧНИК KP.RU