2019-11-21T05:31:52+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 ноября: потеплеет до - 6 градусов

Местами пройдет снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 21 ноября: потеплеет до - 6 градусовПогода на Ямале 21 ноября: потеплеет до - 6 градусовФото: Анна Полякова
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В четверг, 21 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -6 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер северо-западный 11 м/с.

В Новом Уренгое -8 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер северный 10 м/с.

В Надыме -5 градусов, снег. Северо-западный ветер 11 м/с.

В Губкинском -5 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 13 градусов, пасмурно, в первой половине дня - снег. Ветер западный 2 м/с.

В Муравленко -6 градусов, пасмурно. Весь день – снегопад. Ветер северо-западный 12 м/с.

В Лабытнанги -9 градусов, пасмурно. В течение дня ожидается кратковременный снег. Северо-западный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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