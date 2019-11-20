2019-11-20T16:00:12+03:00
Общество

В Ноябрьске пройдет чемпионат «Молодые профессионалы»

Оценивать уровень профессионального мастерства участников будут квалифицированные эксперты
Анна Полякова
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В Ноябрьске пройдет чемпионат «Молодые профессионалы» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске пройдет чемпионат «Молодые профессионалы» Фото: Администрация Ноябрьска
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На Ямале пройдет юбилейный, V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Первым его гостей и участников с 29 ноября по 6 декабря примет Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. На сегодняшний день это ведущая площадка чемпионата в ЯНАО.

Чемпионат пройдет в Ноябрьске по 15 компетенциям, количество которых с момента старта в 2015 году увеличилось практически втрое. В дни чемпионатной недели 2019 года на соревновательные площадки выйдут участники трех возрастных категорий со всего региона: студенты/молодые профессионалы, школьники (юниоры) и представители возраста 50+ (Навыки мудрых).

Среди предложенных компетенций «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Изготовление прототипов», «Дошкольное воспитание», «Инженерный дизайн CAD», IТ-решения для бизнеса на платформе 1С: предприятие», «Фотография».

Оценивать уровень профессионального мастерства участников будут квалифицированные эксперты - представители предприятий, организаций Ноябрьска и мастера производственного обучения, преподаватели ноябрьского колледжа.

Традиционно в дни чемпионата будут проходить профессиональные пробы для школьников. Гостей чемпионата ждут интересные экскурсии, презентация новейших компетенций («Лазерные технологии» и «Графический дизайн»), увлекательные мастер-классы, новые знакомства и интересные встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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