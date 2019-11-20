На Ямале региональный материнский капитал увеличат до полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-20T15:44:14+03:00

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С 2020 года ямальские семьи смогут получать при рождении третьего и каждого последующего ребенка по 500 тысяч рублей. Сейчас это самая большая выплата в стране.

Законопроект внесен губернатором Ямала. Сегодня, 20 ноября, на заседании Комитета по соцполитике и ЖКХ рассмотрели вопрос увеличения выплат. Ранее это было 350 тыс. рублей. Дополнительная потребность средств окружного бюджета в 2020 году составит 337,7 млн рублей.

Отныне мера поддержки будет предоставляться не единожды, как раньше, а за появление третьего и всех последующих детей в семье. Использовать выплату можно будет только на Ямале. Получить капитал смогут граждане РФ, проживающие в регионе не менее 5 лет к дате рождения или усыновления ребенка.

- Кроме того, сохраняется право направить региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий, причем жилые помещения должны быть в новом доме капитального исполнения или средства могут быть направлены на строительство частного жилого дома в капитальном исполнении, – пояснил заместитель председателя Комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь Герелишин.

Будут также проиндексированы и повышены до 500 тысяч рублей неиспользованные сертификаты в семьях, где дети родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года.

- Средства можно направить на лечение членов семьи, улучшение жилищных условий или выплаты по ипотеке, при условии, что жилье находится на территории автономного округа, пояснили в Заксобрании ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU