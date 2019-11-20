СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-20T15:29:51+03:00

В Салехарде в 2020 году отремонтируют почти 3 км дорог Фото: salekhard.org

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В Салехарде по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году запланировано отремонтировать 2,8 километров автодорог. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства администрации города Олег Дединский в ходе брифинга, состоявшегося 20 ноября.

Речь идет о таких объектах как Объездная автомобильная дорога, участок от кольца в сторону ул. Геологов и участок улицы Республики от Броднева до Мичурина. Работы будут проходить с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Также в 2020 году запланировано проведение комплекса работ по ремонту улично-дорожной сети города в рамках окружной субсидии - это еще 9 улиц ямальской столицы.

Появится долгожданный новый асфальт и на участке автодороги от кольца до Б. Кнунянца. На ул. Объездная предусмотрены также проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт двух мостовых перекрытий.

При ремонте автодорог будет использован новый вид покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон с применением вяжущего полимерного битума. Это позволит значительно повысить долговечность и качество дорожного покрытия, продлить срок службы, повысив его в 2 – 3 раза.

Всего в будущем году планируется провести капремонт на 11 улицах нашего города, это порядка 7,5 километра нового асфальта. Кроме того, начнется строительство дорог в микрорайонах Солнечный и Юбилейный. Это еще порядка 3 километров нового асфальта, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU