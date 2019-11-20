Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представили на Международном форуме

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-20T15:02:35+03:00

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Проект модернизации воздушной гавани Нового Уренгоя оценят на Международном форуме «Транспорт России». В этом году участниками выставки стали более 100 компаний России.

Холдинг «Аэропорты Регионов» ведет проект масштабной реконструкции аэродрома и строительства нового пассажирского терминала с сентября 2018 года, напомнили в пресс-службе аэропорта.

Новый пассажирский терминал площадью 18 тысяч квадратных метров на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 миллионов пассажиров в год.

Однако на этом реконструкция не закончится. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 машино-мест каждая.

ИСТОЧНИК KP.RU