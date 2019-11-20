В Салехарде полицейские ищут мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-20T14:25:39+03:00

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Салехардские полицейские расследуют уголовное дело хищении денег с банковской карты. Мошенница облапошила 31-летнюю северянку, представившись сотрудницей банка. В результате доверчивая жительница ямальской столицы потеряла 39 тысяч рублей.

Выяснилось, что аферистка позвонила горожанке и сообщила, что «неустановленные лица пытаются похитить денежные средства с принадлежащей ей карты». Мошенница убедила женщину, что для спасения сбережений необходимо продиктовать пароли, приходящие по СМС. После сообщения всех данных жительница Салехарда обнаружила, что у нее «ушли» более 39 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция призывает граждан не разглашать данные банковских карт незнакомым людям, в сомнительных ситуациях лично обращаться за консультацией к специалистам банка.

ИСТОЧНИК KP.RU