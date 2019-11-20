Новоуренгойский «Факел» проведет две домашние игры чемпионата России

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-20T14:09:30+03:00

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Сразу две домашние игры «Факела» ждут болельщиков на этой неделе в Новом Уренгое. 20 ноября в рамках шестого тура мужского чемпионата России по волейболу новоуренгойский «Факел» встретится с командой «Белогорье» (Белгород). Игра состоится в 19.00.

В субботу, 23 ноября, в 18.00 болельщиков ждет еще один домашний матч – с красноярским «Енисеем», сообщает администрация Нового Уренгоя.

Напоминаем, все домашние игры «Факела» в этом сезоне транслируются в прямом эфире на канале ОГТРК «Ямал-регион». Билеты на матчи можно приобрети на сайте fakelvolley.ru и в кассах дворца спорта «Звёздный».

ИСТОЧНИК KP.RU