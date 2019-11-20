На Ямале создадут 35 дополнительных «Точек роста»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-20T13:55:24+03:00

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В 2020 году на Ямале продолжат создавать центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста». Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования округа Марина Кравец.

Она рассказала, что в регионе сейчас пытаются решить серьёзную задачу, чтобы дети в эпоху информационных технологий получали качественные и разносторонние знания. Именно для этого запустили 10 центров цифрового и гуманитарного профиля под названием «Точка роста».

Уже сейчас ребята учатся пользоваться современным оборудованием, совершенствуют свои компетенции по математике, информатике, технологии и ОБЖ. В 2020 году к таким центрам добавится еще 35.

Кроме того, планируется расширить сеть мобильных технопарков для активизации инженерно-технологического образования. Пока их существует 5, будет 13.

Современное оборудование получат сельские спортзалы. 77 школ и 4 колледжа охватит проект «Цифровая образовательная среда», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU