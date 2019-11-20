СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-20T13:45:05+03:00

В Ноябрьске за три недели вывезли больше шести тысяч кубометров снега Фото: Администрация Ноябрьска

Эти работы сейчас на особом контроле муниципалитета

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С начала ноября из дворов Ноябрьска вывезено 6 212 кубометров снега. Всего, согласно отчетов управляющих компаний, убрано 110 придомовых территорий.

По распоряжению главы Ноябрьска Алексея Романова, управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города ежедневно собирает отчеты и планы обслуживающих организаций по очистке дворов от снега.

- Этот процесс сейчас на особом контроле муниципалитета. Много придомовых территорий очистят на этой неделе, - заявили в администрации города.

Список адресов, по которым проедет техника в ближайшее время, опубликован на официальной страничке мэрии в социальной сети «В Контакте». Здесь указано, где будет убран снег и где проведут работы по расчистке проездов.

ИСТОЧНИК KP.RU