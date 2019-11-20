2019-11-20T13:45:05+03:00
Общество

В Ноябрьске за три недели вывезли больше шести тысяч кубометров снега

Эти работы сейчас на особом контроле муниципалитета
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске за три недели вывезли больше шести тысяч кубометров снега Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске за три недели вывезли больше шести тысяч кубометров снега Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

С начала ноября из дворов Ноябрьска вывезено 6 212 кубометров снега. Всего, согласно отчетов управляющих компаний, убрано 110 придомовых территорий.

По распоряжению главы Ноябрьска Алексея Романова, управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города ежедневно собирает отчеты и планы обслуживающих организаций по очистке дворов от снега.

- Этот процесс сейчас на особом контроле муниципалитета. Много придомовых территорий очистят на этой неделе, - заявили в администрации города.

Список адресов, по которым проедет техника в ближайшее время, опубликован на официальной страничке мэрии в социальной сети «В Контакте». Здесь указано, где будет убран снег и где проведут работы по расчистке проездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске пройдет чемпионат «Молодые профессионалы»
На Ямале региональный материнский капитал увеличат до полумиллиона рублей
В Салехарде в 2020 году отремонтируют почти 3 км дорог
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представили на Международном форуме
В Салехарде полицейские ищут мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка
Новоуренгойский «Факел» проведет две домашние игры чемпионата России
На Ямале создадут 35 дополнительных «Точек роста»
Премии талантливых учеников на Ямале кратно увеличатся
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС «Конда»
На Ямале в 2020 году начнётся реновация школ
Главный музей Ямала в день рождения округа откроет грандиозную выставку
Уренгойские пожарные ждут завершения ремонта в части
Глава Ноябрьска готовится к прямому эфиру в Instagram
В мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе
Ямальские ветераны сразились в шахматном турнире в Тюменской области
В Тазовском районе реконструируют школу-интернат
Директор департамента занятости ЯНАО рассказала, как меняется рынок труда
Власти Салехарда с пониманием отнеслись к недовольству многодетных семей
Тазовским тундровикам раздают спутниковые телефоны
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год
Глава Ямала наградил победителей конкурса «Славим человека труда»
Комфортную городскую среду в Югре формируют по запросам жителей
В Тазовском районе запустили новый убойный комплекс
На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик
На переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу